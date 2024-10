I Carabinieri della Stazione di Nurri, da tempo impegnati in un’attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati riconducibili agli stupefacenti, hanno arrestato un 25enne della zona per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante uno dei tanti servizi di perlustrazione nell’agro, in un terreno difficilmente raggiungibile, i militari, come da loro riferito, avevano rinvenuto, occultata tra la vegetazione circostante, una vera e propria piantagione di cannabis composta da circa 230 piante di tipo nano e normale distribuite in filari muniti di impianto di irrigazione a goccia alimentato da una cisterna in vetroresina.

Al fine di risalire al responsabile, i Carabinieri hanno dato inizio a un’attività di osservazione che ha permesso di cogliere il giovane allevatore nell’atto di innaffiare e curare la piantagione.

L’arresto in flagranza è stato convalidato nell’udienza per direttissima durante la quale veniva inoltre disposta l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.