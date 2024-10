Il deputato del M5s Alberto Manca ha presentato alla Camera una proposta di legge per la regolamentazione della filiera della canapa per uso industriale quale coltura miglioratrice, in ottica anche di contrasto alla desertificazione territoriale o sociale. "Le campagne della Sardegna - si legge nella nota - sono un ottimo luogo in cui poter portare avanti queste colture, l'imprenditore agricolo ha necessità di poter coltivare la canapa sativa L, fare investimenti nel settore, con la tranquillità garantita da un chiaro quadro normativo".

"E' necessario guardare alla coltivazione della canapa ad uso industriale come ad una delle strade da percorrere verso un ritorno ad un primato internazionale nel settore agricolo". Altre proposte di legge a tema sono state presentate in Consiglio regionale e nei giorni scorsi il capogruppo di LeU Daniele Cocco ha depositato una mozione con richiesta al presidente della Regione Christian Solinas di farsi parte attiva nei confronti del Governo al fine di chiarire le modalità e i limiti per la coltivazione, trasformazione, commercializzazione ed utilizzo della canapa nell'Isola.

"Ora - afferma l'esponente pentastellato - auspico che i rappresentanti politici sardi possano supportare a tutti i livelli istituzionali questo provvedimento di legge in quanto rappresenta una chiave di volta per il settore imprenditoriale agricolo isolano. E sono certo che i colleghi degli onorevoli Cocco e Lai, in Parlamento sosterranno con convinzione la mia proposta di legge al fine di raggiungere l'obiettivo a tutela dei nostri imprenditori agricoli".