I carabinieri del Nucleo operativo di Dolianova hanno scovato a Mandas una serra dove veniva coltivata marijuana. All'interno i militari hanno trovato 60 piante di cannabis indica.

Arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti il proprietario della serra Gianluigi Serra, 44enne del posto. L'uomo, che ora si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, è stato trovato mentre si occupava delle piante di altezza compresa fra i 180 e i 250 centimetri.