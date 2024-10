Tragedia sfiorata a Macomer, dove una lite fra due giovani è sfociata nel sangue durante la sfilata dei carri di carnevale in corso Umberto.

Erano circa le 18 di ieri, 29 febbraio, quando un ragazzo di Noragugume ha accoltellato un altro giovane di Sindia. Il ferito è stato immediatamente soccorso dai presenti e trasportato d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

A Macomer, dove in pochi sembrano essersi resi conto dell'accaduto, la sfilata è proseguita. La polizia è nel frattempo intervenuta per ricostruire la dinamica dell'aggressione.