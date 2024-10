E' finito in manette l'uomo che l'11 agosto avrebbe accoltellato al ventre un senza tetto cagliaritano in piazza del Carmine. Franco Putzolu, 63 anni, cagliaritano già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo giorni di indagini dagli uomini della Squadra Mobile. L'accusa è di tentato omicidio.

Erano le 22 dell'11 agosto quando avrebbe accoltellato allo stomaco il malcapitato che era seduto su una panchina. La vittima, che aveva perduto molto sangue, era stata trasportata in codice rosso al Santissima Trinità e sottoposta a intervento chirurgico. E' attualmente in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

L'attenzione degli inquirenti si è rivolta subito sul fermato. Hanno ricostruito i suoi movimenti e le sue frequentazioni. Nonostante l'uomo si fosse dato alla fuga gli agenti sono riusciti a individuarlo. Secondo quanto riferito, Putzolu si è mostrato collaborativo, ammettendo i fatti e accompagnando gli agenti nel luogo in cui aveva nascosto l'arma permettendone il recupero. Ora si trova nel carcere di Uta in attesa dell'udienza di convalida.