Poteva finire davvero male la lite che ha visto protagonisti due compagni di una classe dell'istituto professionale Meucci, in via Vesalio a Cagliari. I due hanno atteso che l'insegnante uscisse dall'aula affrontandosi e insultandosi per futili motivi. La situazione è precipitata quando il più piccolo dei due, minorenne, ha estratto un coltello di tipo pattadese colpendo il rivale 19enne a una mano.

Il ferito è stato subito accompagnato all'ospedale Marino a bordo di un'ambulanza del 118: la lesione profonda potrebbe aver interessato anche i legamenti e potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico.

I medici hanno avvisato i carabinieri che sono giunti nella scuola con le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, coordinate dal maggiore Luca Vasaturo. Una volta individuato l'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate e porto d'arma da taglio. Il coltello è stato sequestrato.

I militari stanno tentando di ricostruire l'accaduto. Nella classe non erano presenti insegnanti. Secondo quanto emerge i due avrebbero avuto altre discussioni in passato. All'origine dello scontro di questa mattina vi sarebbe una bevanda contesa.