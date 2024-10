Conclusa una rapida indagine dei Carabinieri della Compagnia di Sanluri e denunciato un ricettatore di attrezzature e materiali per l’agricoltura. A Guasila i militari della stazione hanno rinvenuto e sequestrato 10mila euro di refurtiva.



Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Sanluri ricevono una denuncia di un furto avvenuto nella notte a Samassi: da un magazzino commerciale agrario erano spariti circa 200 tra costosi prodotti e attrezzature per l’agricoltura; le indagini indirizzate sulle vie di fuga degli autori, dalle prime verifiche portavano verso Guasila. Sono stati eseguiti rapidi controlli su alcuni depositi di quella zona ed i carabinieri della Stazione di Guasila hanno stretto il cerchio su alcuni soggetti, giungendo sulle tracce in particolare di un residente del loro territorio con un vecchio deposito di una attività commerciale di agronomia dismessa. I carabinieri con efficace azione sono entrati nel magazzino di via segariu e hanno sorpreso l’uomo con l’intera refurtiva del furto di Samassi, utensili, attrezzi, materiale da lavoro agricolo, fertilizzanti, carbolubrificanti, erpici, attrezzature e pezzi di ricambio per trattori e ruspe, tutti articoli molto costosi che sarebbero presto finiti sul mercato del medio campidano. Il ricettatore P.A. 52enne incensurato, è stato portato in caserma e denunciato a piede libero. Il materiale, esaminato dai carabinieri per ricercare tracce degli autori del furto, verrà restituito al proprietario.