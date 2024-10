Un gratta e vinci da 5 euro per una vittoria da mezzo milione. È successo nella tabaccheria di via Porcu, a Quartu Sant'Elena, dove un anonimo giocatore si è regalato per Pasqua 500mila euro.

La schedina vincente è stata quella de Il Miliardario.

Come da prassi in questi casi, lo scommettitore ha portato il biglietto in banca, da lì un impiegato ha inviato il documento a Roma per la verifica.