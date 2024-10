I ladri stavolta hanno usato un piede di porco per scardinare la serranda ed accedere nel bar tabacchi di via Trieste, gestito da Giuseppe Puddu. Hanno fatto in tempo a svuotare la cassa appropriandosi di circa 6mila euro e poi sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu, coordinati dal Maggiore Valerio Cadeddu e dal Tenente Giovanni Russo: in questo caso però i ladri avrebbero lasciato alcune impronte digitali sul luogo del furto e sotto esame anche i filmati delle telecamere di sicurezza.