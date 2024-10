In Sardegna

Una rapina da 2mila euro è stata messa a segno oggi a Sassari. La titolare di un punto Snai, specializzato in scommesse sportive, non ha neanche fatto in tempo ad aprire le porte del centro che gestisce in via Marsiglia, nel tranquillo quartiere di San Giuseppe, che si è ritrovata a tu per tu con un uomo incappucciato e armato di pistola.