E' ricoverato in gravi condizioni il giovane colpito da un fulmine ieri pomeriggio a Orosei. Il ferito, un 23enne bolognese, si trovava in vacanza con la famiglia a Cala Liberotto quando è accaduta la tragica fatalità.

Erano circa le 16 del 26 agosto quando sulla spiaggia si è abbattuto un improvviso temporale che ha generato un fuggi fuggi di bagnanti che cercavano riparo sotto gli alberi della pineta. Il giovane si è posizionato su una panchina sotto un ginepro quando un lampo lo ha centrato mentre era al telefono.

La scarica elettrica, dopo aver incendiato l'albero, ha investito il turista che si è accasciato al suolo privo di sensi. Due infermieri del Brotzu, in vacanza a Cala Ginepro, sono subito intervenuti prestando i primi soccorsi mentre altri chiamavano il 118.

E' stato l'elisoccorso a trasportare il malcapitato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nonostante le gravi condizioni, starebbe reagendo positivamente alle terapie.

Altre due persone sono rimaste ferite a poca distanza da lì. Una donna e il nipote si trovavano infatti in sella a due cavalli in un maneggio quando gli animali, spaventati dal boato e dalla luce, si sono imbizzarriti disarcionandoli. I due hanno riportato contusioni non gravi.