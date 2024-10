Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Isili. Un anziano di 83 anni era uscito per cercare asparagi in località "Masoni de procusu" quando ha avvertito un malore.

Una volta accasciatosi è riuscito ad avvertire un parente che ha allertato i carabinieri della locale Stazione e i vigili del fuoco di Mandas.

I militari hanno individuato l'anziano in condizioni non gravi. Visto il luogo difficilmente accessibile per i mezzi è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso regionale. L'83enne è stato trasportato in volo a Isili, dove è stato trasferito nell'ambulanza della cooperativa "Rosso Soccorso" che l'ha accompagnato in ospedale.

Non sarebbe in gravi condizioni.