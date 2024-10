Dopo due mesi di agonia è morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari un’anziana di Oliena, invalida e cieca, colpita alla nuca con un'accetta dal figlio 58enne il 7 novembre scorso. Si aggrava quindi la posizione dell'uomo, arrestato subito dopo i fatti per tentato omicidio e trasferito al carcere nuorese di Badu 'e Carros.

Il Pm di Nuoro Riccardo Belfiori che coordina le indagini, nelle prossime ore disporrà l'autopsia sul corpo della donna per accertare se la morte sia sopraggiunta a causa delle ferite riportate in seguito all'aggressione del figlio. Se il responso del medico legale sarà positivo, scatterà per lui l'accusa di omicidio.

I FATTI – Era il 7 novembre, quando il cinquantottenne ha avuto una discussione con la madre sfociata poi nell'aggressione: l'uomo aveva impugnato l'accetta e aveva colpito l'anziana madre con forza. All'inizio si era pensato a un incidente e l'uomo aveva dato una versione poco chiara, ma i sospetti su di lui sono diventati sempre più pesanti. Dopo l'interrogatorio degli investigatori il cinquantottenne si era sentito male ed era stato trasferito all'ospedale San Francesco di Nuoro prima che si aprissero per lui le porte del carcere di Badu 'e Carros.