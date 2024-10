Intorno alle 7:00 di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza attuati presso gli scali aeroportuali e ferroviari in seguito alle emergenze legate a fenomeni terroristici, personale del Settore Operativo e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Cagliari hanno tratto in arresto un cittadino rumeno Mircea Dobre, 29enne, responsabile del reato di rapina ai danni di un suo connazionale.

L'uomo aveva tramortito il connazionale colpendolo violentemente al viso con una testata per sottrargli il telefono cellulare e darsi alla fuga fuori dall’aerea della Stazione.

La polizia ha così avviato le ricerche del rapinatore in fuga, scovandolo mentre tentava di nascondersi all’interno della vicina Stazione Marittima del porto di Cagliari.

L’arrestato, nullafacente già noto agli agenti per reati contro il patrimonio e le persone, è stato condotto dinanzi al giudice del Tribunale di Cagliari che, su richiesta dell’avvocato difensore, ha disposto i termini a difesa e l’accompagnamento dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Uta (CA) in attesa della celebrazione del processo fissata per il 2 luglio 2015.