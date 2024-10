Armato di pistola, ha colpito alle spalle un anziano, gli ha rubato il portafoglio e poi è fuggito a bordo di un’auto condotta dal complice.

E’ quanto alcuni passanti hanno raccontato agli agenti giunti in via Napoli a Sassari, dove poco prima è avvenuta la rapina.

La polizia ha attivato immediatamente le ricerche dei due malviventi: il conducente, nonché proprietario del mezzo, è stato bloccato poco distante dalla stessa via Napoli e trovato in possesso di una pistola giocattolo, mentre il complice è stato fermato mentre tentava di dileguarsi a piedi.

In manette per rapina sono finiti un 49enne algherese e un 32enne sassarese, entrambi con precedenti di polizia. I due sono stati portati in Questura, dove si sono accusati vicendevolmente. Sono ora rinchiusi nel carcere di Bancali.

Intanto, sono in corso indagini per risalire agli autori di un’altra rapina avvenuta nelle prime ore del mattino di ieri sempre a Sassari, nei confronti di una donna che si stava recando sul posto di lavoro, a cui era stata sottratta la borsetta, sempre sotto la minaccia di un’arma e che potrebbe essere ricondotta ai due fermati.