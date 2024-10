Nella nottata di ieri i Carabinieri della stazione di Pirri, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, sono intervenuti in via Guttuso a Pirri dove poco prima dei giovani al momento ignoti a bordo di una Bmw di colore nero per motivi ancora in corso di accertamento, esplodevano diversi colpi di pistola ad aria compressa verso la finestra della cucina di un pensionato ivi residente, causandone il danneggiamento.

I giovani a bordo dell’auto segnalata poi si davano precipitosamente alla fuga, mentre un vicino di casa del pensionato preso di mira allertava la centrale operativa del comando provinciale Carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche. Le indagini sono in corso per risalire ai due balordi.