"Gli spazzaneve stanno tentando di raggiungere le diramazioni di Nortiddi e S'Alcra, quest'ultima ancora senza corrente, ma è ritornata l'acqua. Agenti e detenuti sono fortemente provati".

Giovanni Villa, Segretario generale aggiunto regionale del sindacato degli agenti di Polizia penitenziaria Fns Cisl Sardegna, fa il punto della situazione nella Colonia penale di Mamone, in provincia di Nuoro, rimasta isolata alcune ore nei giorni a causa di una nevicata che ha raggiunto un'altezza di due metri.

"L'Amministrazione penitenziaria a livello regionale può fare ben poco pertanto ci rivolgiamo al Capo del Dipartimento e al Ministro Andrea Orlando: una situazione del genere - dice Villa - non deve ripetersi mai più. Quello che hanno passato in questi giorni gli agenti e i detenuti è veramente grave. Su Mamone si deve intervenire seriamente, basta con le solite passerelle. Il Ministro e il Capo del Dap non distolgano lo sguardo da questa Colonia agricola non lascino soli i poliziotti ai quali bisogna almeno dare il giusto riconoscimento per il lavoro che hanno garantito in questi giorni è che stanno continuano a garantire con professionalità, abnegazione, sacrificio e senso dello Stato. Giusto riconoscimento va anche dato ai detenuti -conclude Villa - che si sono impegnati nel salvare il bestiame attivandosi anche come soccorritori”.