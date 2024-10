La disputa tra il Comune di San Vero Milis e l'Associazione amici di Su Pallosu per il riconoscimento della colonia felina dei gatti che non hanno paura del mare approda al Senato. Due senatori del Gruppo Misto, Bartolomeo Pepe e Laura Bignami, e uno del M5S, Francesco Molinari, hanno infatti presentato un'interrogazione sulla vicenda ai ministri dell'Interno e dell'Ambiente chiedendo di sapere se non ritengano opportuno e necessario disporre, d'intesa con la Regione Sardegna, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario.

Secondo gli autori dell'interrogazione, l'amministrazione guidata dal sindaco Flavia Adelia Murru si è accanita contro la colonia felina e l'associazione che la gestisce e ne chiede inutilmente da anni il riconoscimento mettendo in atto "una vera e propria ingiustificata 'guerra amministrativa' contro i gatti di Su Pallosu con le seguenti continue persecutorie iniziative consistenti in centinaia di lettere, richieste o intimazioni, provvedimenti disciplinari interni, diffide, intimazioni e atti simili ad altri enti, per complessive migliaia di pagine e fotografie".

Non solo, ma l'amministrazione avrebbe addirittura anche modificato "ad personam" il Piano di gestione dell'area Sic all'interno della quale vive la colonia felina, prevedendo la spesa di 25 mila euro per la cattura e il trasferimento di tutti i gatti "randagi" della borgata marina.