"Il collegamento Santa Teresa di Gallura - Bonifacio è salvo e sarà garantita la continuità territoriale anche nella stagione invernale".

Lo dice l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana in seguito agli incontri tenuti stamattina con gli armatori del Gruppo Onorato e di BlueNavy SarNav.

"Abbiamo preso atto con piacere dell'intenzione manifestata da Moby e ribadita oggi di proseguire il servizio sulla tratta internazionale anche in inverno - spiega l'assessore - e rendiamo nota con soddisfazione la conferma di BlueNavy SarNav della ripresa dei collegamenti a fine gennaio, appena terminati i lavori sul traghetto Ichnusa". I marittimi che erano impiegati sulla rotta tra Sardegna e Corsica, attualmente in servizio a Carloforte per circa un mese, riprenderanno l’attività ordinaria a Santa Teresa di Gallura al rientro della nave dal cantiere".

"Abbiamo ottenuto un importante risultato e apprezziamo il permanere di un proficuo confronto concorrenziale tra operatori nonché la possibilità di salvaguardare la continuità occupazionale", conclude Deiana.