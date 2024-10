I collegamenti marittimi dalla Sardegna a Carloforte procedono con regolarità. Nelle scorse ore si era parlato di una sospensione dei viaggi da Portovesme all'isola di San Pietro a causa del maltempo fino al termine della settimana. Così non sarà.

Come spiega il sindaco di Carloforte, Salvatore Puggioni, "Una deviazione delle corse da Portovesme a favore di Calasetta si è resa necessaria, causa forte vento, solamente nella mattina di giovedì 3 maggio, dalle ore 5 alle ore 9.30, per poi riprendere regolarmente secondo le rotte previste".

Conclude il sindaco: "Non si prevede, nei prossimi giorni, alcuna interruzione dei collegamenti marittimi da e per Carloforte. Ogni deviazione sarà comunicata in anticipo come di consueto".