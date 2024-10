Da domani, sabato 25 giugno, Volotea ripristinerà i collegamenti stagionali da Cagliari verso Ancona, rotta che si aggiungerà ai voli per Catania, Genova, Torino, Venezia, Verona e Napoli.

Salirà così a sette il numero delle destinazioni collegate con l'aeroporto sardo dal vettore low cost spagnolo, che preannuncia nuove tratte invernali: anche nella stagione fredda la compagnia continuerà a volare su Catania, Genova, Napoli, Torino e Verona.

"Crediamo che Cagliari sia una destinazione in grado di incrementare sensibilmente i flussi turistici da e per la Sardegna", afferma Valeria Rebasti, commercial country manager Volotea in Italia.

La compagnia ha raggiunto gli 8 milioni di passeggeri trasportati in Europa e annunciato che aprirà a Genova la sua quarta base in Italia, la nona in Europa.

"Siamo soddisfatti che la nostra partnership col vettore spagnolo", osserva Gabor Pinna, vicepresidente di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, "ci consenta di offrire sette importanti rotte e permetta ai sardi e a tutti coloro che vogliono visitare la nostra terra di programmare con anticipo, comodamente e a tariffe contenute, i loro spostamenti".