Ulteriori 122mila posti, sulle rotte gestite dall'Alitalia in continuità territoriale, per 914 voli in più dal 22 giugno al 15 settembre che si aggiungono agli altri 300mila posti aggiuntivi programmati complessivamente per lo stesso periodo.

E' questo il contenuto dell'atto aggiuntivo alla convenzione sulla continuità territoriale 1, firmato oggi dall'assessorato dei Trasporti e dalla compagnia aerea che prevede un 19% di capacità in più rispetto a quella messa in campo a seguito dell'ultimo comitato paretico Regione-Compagnie-Enac del 23 maggio.

Sui collegamenti da e per Cagliari e Alghero verso Linate e Fiumicino, si arriva dunque ad avere il 57 per cento di poltrone in aumento rispetto a quelle previste dal decreto. Sul Cagliari-Linate sono previsti 320 voli in più per 37mila posti aggiuntivi; sul Cagliari-Fiumicino 372 voli in più per 52mila posti aggiuntivi; sull'Alghero-Linate 164 voli corrispondenti a 23.616 poltrone, sull'Alghero-Fiumicino 58 voli per 9860 posti. Per questo ulteriore aumento di capienza la Regione ha previsto una compensazione economica che sarà valutata a consuntivo e con un tetto complessivo massimo che si attesta intorno ai 2 milioni di euro.

Successivamente l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana ha incontrato una delegazione della compagnia guidata dal commissario straordinario Stefano Paleari.

Al centro del colloquio, il tema dei crediti degli aeroporti nei confronti di Alitalia su cui la Regione aveva da tempo chiesto una soluzione. La compagnia ha fatto sapere che è stato siglato un accordo generale con Assoaeroporti in base al quale entro il 21 giugno saranno saldate le competenze di maggio e all'inizio di luglio ci sarà un nuovo incontro per regolarizzare i rapporti fra il vettore e gli scali.

L'Alitalia, sollecitata della Regione, ha infine confermato che i viaggiatori incorsi nel disservizio del sito Internet attorno alla giornata del 15 giugno saranno tutti rimborsati direttamente e automaticamente.