L’hamburger a chilometro zero è l’alimento protagonista della manifestazione di sabato mattina al mercato Campagna Amica dell’Emiciclo Garibaldi. L’iniziativa, coordinata dalla Società Cooperativa Genuina di Ploaghe e promossa dalla Coldiretti Sardegna e da Coldiretti Giovani Impresa, è dedicata alla promozione della carne sarda e alla sua diffusione su tutto il territorio regionale e nazionale.

La manifestazione si apre alle 10 con il primo laboratorio rivolto ai clienti del mercato e dedicato alla preparazione degli hamburger di bovino. A vestire i panni del tutor sarà Emanuele Salis, giovane imprenditore e contitolare della Società Cooperativa Genuina: «Da bambino ho sempre aiutato mio padre nella preparazione della carne e con il passare degli anni sono sempre più convinto che la produzione debba essere caratterizzata da una forte vocazione territoriale. Le proprietà nutrizionali e l’elevata digeribilità rendono la carne sarda una delle migliori e più sicure sul mercato, e il compito delle nuove generazioni di imprenditori è proprio quello di promuoverla così da garantire, ogni giorno, un prodotto di altissima qualità. Durante il laboratorio – conclude Emanuele – cercherò di trasferire tutte le mie conoscenze ai clienti del mercato e di spiegare loro l’eccellenza dei nostri allevamenti».

Una volta terminata la fase della preparazione, inizierà il secondo atto della manifestazione dedicato alla cottura degli hamburger e all’illustrazione delle migliori tecniche per fare un barbecue perfetto. Al termine dei lavori la Società Cooperativa Genuina offrirà a tutti i presenti una degustazione gratuita degli hamburger a chilometro zero. All’incontro parteciperà anche la nutrizionista Domenica Obinu.

«In Sardegna abbiamo una grande varietà di carne e grazie alle quattro specie più allevate (ovini, bovini, caprini e suini) siamo in grado di garantire un’alta qualità del prodotto finito – sostiene il delegato Coldiretti Giovani Impresa, Angelo Cabigliera. Appuntamenti come quello organizzato dalla Cooperativa Genuina al mercato Campagna Amica sono fondamentali per raccontare i valori dei nostri allevamenti e della nostra storia agropastorale verso i clienti Coldiretti e per spiegare loro le nozioni principali del benessere animale, elemento che vede la Sardegna tra le regioni capofila d’Italia».

L’appuntamento di sabato mattina rientra nel più grande progetto promosso dalla Coldiretti sulla promozione di un’alimentazione sana e a chilometro zero. Alla base di una dieta equilibrata, come quella mediterranea, oltre alla frutta e alla verdura non può mancare la carne, elemento contributivo per un benessere psicofisico.