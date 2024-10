"Sboccati 70 milioni di euro nell’ultima settimana per oltre 36 mila aziende agricole". Lo annuncia Coldiretti Sardegna dopo la pubblicazione dei decreti di pagamento, in particolare il numero 12 per un importo di quasi 55 milioni di euro.

Si tratta dei fondi diretti alle misure agroambientale, benessere animale, indennità compensativa, primo insediamento, investimenti, biologico e l’intervento per gli agriturismo in seguito alla crisi dovuta al Covid.

“Queste notizie sono sempre positive anche perché conosciamo tutti il sistema lungo e contorto che percorrono prima di arrivare ai pagamenti le diverse misure - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - ma lo sono ancora di più in un momento difficilissimo come questo in cui arriviamo da un anno e mezzo difficilissimo per tutti ed è fondamentale per le aziende avere liquidità”.

“Adesso occorre strutturare e stabilizzare il sistema, garantendo tempi certi nell’erogazione dei denari, fondamentale per le aziende per poter programmare” conclude Cualbu.