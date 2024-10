Festa, ricordi, aneddoti ed emozioni: con queste quattro parole si può descrivere la festa per i cinquant’anni di Coldiretti Sardegna.

Mezzo secolo di vita tra manifestazioni di piazza, rivendicazioni nei tavoli istituzionali, proposte, progetti e rapporto diretto con le persone in tutti i 377 Comuni della Sardegna

Un traguardo prestigioso i cui festeggiamenti sono iniziati ieri nella sala anfiteatro dell’Assessorato agli Enti locali. Felice Contu, presidente fondatore di Coldiretti Sardegna, ha parlato della creatura che ha visto nascere crescere e che oggi “Con una grande intuizione ha creato la rete di Campagna Amica dando una nuova opportunità di vendita alle aziende agricole”,

Per un altro presidente, Francesco Ginesu, Coldiretti Sardegna è un luogo “Di incontro tra città e campagna e dove si può conoscere la stagionalità dei prodotti e il saper fare degli agricoltori. Coldiretti “È una scuola di vita che ti forma”. ha aggiunto il presidente più giovane della storia di Coldiretti Sardegna. Giommaria Sassu mentre un momento particolarmente emozionante è stato il ricordo dir quei presidenti che non ci sono più, come Giuseppe Arangino, Giovanni Masia e Marco Scalas.

“Grandi presidenti che hanno segnato la storia della Coldiretti che ci hanno sempre messo la faccia e non si sono mai tirati indietro neppure nei momenti più difficili”, questo il commento l’attuale presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu.

Nel pomeriggio, il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, ha ricordato le targhe ricordo anche ai colleghi direttori assenti perché impegnati in altre parti d’Italia a dirigere altre Federazioni (Aldo Mattia, Raffaello Betti e Michele Errico), mentre Vito Tizzano era assente per impegni familiari. Presente invece il figlio dello comparso Dante Losco, in carica dal 1979 al 1999).

Si prosegue oggi con la Giornata del Ringraziamento che si terrà sempre a Cagliari, e la messa che sarà celebrata alle 11.00, nella Basilica di Bonaria, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli.