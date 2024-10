Saranno illustrate giovedì 5 Dicembre dalle 18.00, presso la sala riunioni della Federazione Provinciale sita in via Cavour 6 a Oristano, le novità fiscali 2020 destinate alle aziende agricole.

Sarà la dottoressa Francesca Schirru, responsabile fiscale di Coldiretti Oristano, a presentare i nuovi adempimenti, ossia i corrispettivi telematici. “Per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, le sanzioni previste in caso di invio tardivo non si applicheranno qualora l’adempimento venga effettuato entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione”, fanno sapere da Coldiretti Oristano.

“Un incontro specifico – hanno dichiarato il Direttore provinciale Coldiretti Emanuele Spanò che coordinerà i lavori e il Presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru – per le aziende agricole interessate che sono tenute ad adeguarsi e alle quali illustreremo anche le soluzioni a disposizione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

“È importante evidenziare – concludono – che i produttori agricoli che hanno il regime speciale iva non saranno interessati dai nuovi obblighi”.