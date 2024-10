Nel giorno della solennità di Sant’Antonio Abate, la Coldiretti Nuoro Ogliastra in collaborazione con il corpo Forestale ha incontrato 60 bambini, tra i 3 e 5 anni, della scuola dell’infanzia sant’Onofrio di Nuoro per parlare della ricchezza del bosco e della prevenzione degli incendi.

«Fuoco che d’estate soprattutto – ha spiegato Emanuela Melis responsabile Donne impresa Nuoro Ogliastra – diventa un pericolo la vita delle persone e il nostro ricco patrimonio boschivo. Per questo è fondamentale sensibilizzare i bambini, in particolare in tenera età. Oggi grazie alla collaborazione di Forestas e delle insegnanti, attraverso attività ludico didattiche, anche con la simulazione di un fuoco nella giornata di Sant’Antonio, abbiamo cercato di trasmettere l’importanza del bosco».

Secondo i dati diffusi a novembre all’apertura dell’anno forestale della Sardegna, Il bosco occupa oltre il 54% del territorio isolano, circa un milione 350mila ettari (550mila di macchia mediterranea, 600mila di boschi e circa 200 mila di pascoli arborati).

«Un polmone verde di vita che va tutelato e valorizzato – ha aggiunto la Melis – frutto soprattutto del lavoro degli agricoltori e allevatori veri custodi del territorio e del bosco».