"Secondo l'osservatorio sul turismo scolastico del Touring Club italiano, per effetto delle difficoltà economiche delle famiglie e della riduzione dei fondi per la scuola si stima che quest'anno - afferma la Coldiretti - ci sarà un calo di almeno il 20% rispetto ai 930mila studenti delle scuole superiori che nell'anno scolastico 2011/2012 hanno partecipato a una gita scolastica". Inoltre, sottolinea la stessa Coldiretti, sono gli stessi genitori a chiedere di eliminare le uscite extrascolastiche durante l'anno per contenere le spese, ma anche per evitare discriminazioni tra i ragazzi che non possono più permettersi di partecipare.

Il reddito delle famiglie cala progressivamente tanto, dunque, da non permettere ai propri figli di partecipare alle gite scolastiche. La Cgia di Mestre che ha messo a confronto l'andamento di alcuni indicatori economici censiti nei periodi 1929-1934 e 2007-2012, osserva: "Crisi attuale più grave di quella del 1929". Dagli ultimi dati, la richiesta di ore di Cig (ordinaria, straordinaria e deroga) è aumentata sia sul mese che sull’anno. Le 96.973.972 ore registrate a Marzo significano un aumento del 22,44% rispetto a Febbraio, mentre dall’inizio del 2013 il totale delle ore è salito a 265.043.645, con un + 11,98% sul primo trimestre 2012. Dietro questa richiesta ci sono circa 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio di reddito pari a 1 miliardo di euro, pari a circa 1.900 euro netti a lavoratore. Secondo l’osservatorio Inps, le ore di Cig a fine anno potrebbero superare il miliardo.

- Redazione -