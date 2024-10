È Frediano Mura il nuovo delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa. La nomina del ventinovenne di Sadali è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea a Oristano.

Frediano prende Angelo Cabigliera, allevatore trentenne di Pattada. “È un onore e una grande responsabilità – queste le sue prime parole -. Faccio parte di una grande Organizzazione in cui il ruolo dei giovani è centrale. Il mio sarà un lavoro collegiale insieme ai colleghi per dare nuove opportunità ai giovani e per valorizzare l’agroalimentare made in Italy”.

Dopo la laurea in Filosofia conseguita in Sicilia, ha deciso di ritornare in Sardegna per prendere in mano l’azienda l’azienda del padre, Fragus e Saboris de Sardigna, dove coltiva erbe officinali certificando bio.

Tra i suoi progetti, la collaborazione con Crea Unica, il Centro servizi per l’imprenditorialità e l’innovazione dell’Università di Cagliari.

“È un percorso sul quale crediamo molto come testimonia l’incontro di martedì al quale ha preso parte anche il prorettore, la professoressa Maria Chiara Di Guardo con la quale stiamo costruendo dei progetti sostenibili a favore delle aziende agricole sarde”, ha aggiunto.

Sull’edizione 2020 dell’Oscar green, del quale sono già aperte le iscrizioni, ha sottolineato come sia “Una grande opportunità per noi giovani agricoltori come sto sperimentando in prima persona. Si aprono infinite possibilità e nuovi orizzonti oltre all’incontro con tanti altri colleghi che cercando di migliorare l’agricoltura nel rispetto della tradizione e dell’ambiente”.