Ecco la nota che appare sulla fan page del Cocò Discoclubbing in merito alle serate previste per questo week end e sullo ‘spostamento’ della location.

«Il Coco’ discoclubbing, in merito alle notizie apparse sui social nelle ultime ore, ha dato mandato ai propri legali di agire per perseguire quanti hanno riportato notizie false e tendenziose.

Da questo venerdì la serata NOCHE DE TRAVESURAS® è stata trasferita al JKO. La ®️ vicino al marchio fa logicamente capire che siamo titolari del marchio stesso. In questi anni il format è stato svolto regolarmente e con continuità nel nostro locale d’inverno e il martedì al Lido discoclubbing, dove è nato nella stagione estiva 2015.

L’animatore e Dj Roli Fernandez Garcia è stato rimosso dal suo ruolo per problemi che non possono essere discussi in questa sede. Non avremo difficoltà a dimostrare fatti e incartamenti nelle sedi opportune. Il 100% dei PR che hanno lavorato al format NOCHE DE TRAVESURAS in questi anni, continueranno a svolgere il loro ruolo di pubbliche relazioni al JKO da questo venerdì e nelle future serate. Questo lascia intendere chi fa una serata e chi lavora per una serata. Pertanto diffidiamo chiunque dall’attribuire al locale supposizioni o pettegolezzi visto che non è a conoscenza dei gravi fatti successi».