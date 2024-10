Ingente sequestro di droga effettuato nella serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Valledoria. Durante uno dei numerosi servizi organizzati dai carabinieri per contrastare il preoccupante fenomeno dell’uso di stupefacenti nella bassa Valle del Coghinas, un venezuelano di 37 anni è stato arrestato perché sarebbe stato trovato in possesso di 542 grammi di cocaina ancora in pietra e quindi purissima.

Grazie alle disposizioni di contenimento alla diffusione del Covid19, a quell’ora tarda circolavano ben poche autovetture e quella macchina che, prima di fermarsi avrebbe percorso avanti e indietro la via più volte, come per sincerarsi che la situazione fosse tranquilla, non è passata inosservata.

Una volta sceso dall’auto, l’uomo, sorpreso dai militari in località La Ciaccia, in una zona di Valledoria nota per essere una piazza di spaccio, è stato immediatamente fermato e sarebbe stato trovato con addosso un ovulo di 15 grammi circa di cocaina purissima. Lo straniero, privo di documenti, avrebbe tentato di sviare le indagini sostenendo di essere in Italia ospite di un amico, ma un’ispezione più accurata lo ha smascherato permettendo ai militari di rinvenire, nelle sue tasche, le chiavi di un b&b del centro storico di Sassari.

La perquisizione è proseguita pertanto nel luogo in cui l’uomo stava realmente dimorando ed è proprio all’interno della sua camera che, oltre a ben 7 carte di credito, attrezzatura per l’espulsione dello stupefacente “in sicurezza” e 1.300 euro circa in contanti, sarebbe stato recuperato il grosso dello stupefacente: un altro mezzo chilo abbondante suddiviso in 38 ovuli che l’uomo, residente a Valencia, avrebbe ingerito per raggiungere indisturbato l’Isola. La droga sequestrata, venduta al dettaglio, avrebbe potuto raggiungere un valore attorno ai 100.000 euro. L’uomo, dopo essere tratto in arresto, è stato trasferito presso il carcere di Bancali, mentre la sua autista, una 29enne di Ittiri, è stata accompagnata presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.