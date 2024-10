La Polizia di Stato ha tratto in arresto Antonio Ferace, 45enne e Antonio Chighine, 62enne, entrambi pregiudicati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, personale della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena ha notato, nella Via Eligio Porcu a Quartu, un’autovettura sospetta con a bordo due persone, già note agli operanti.

Fermati e controllati, all’interno degli slip di Chighine sono stati rinvenuti circa 20 grammi di cocaina contenuti in due bustine di plastica. Successiva verifica nell’abitazione di Ferace ha permesso di rinvenire due grammi di cocaina ed un foglio dove sono stati trovati appuntati conteggi relativi a cessioni di droga. Previsto per stamattina il processo con il rito della direttissima.