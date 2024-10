I militari della Stazione Carabinieri di Arzana, al termine di attività d’indagine, osservazioni e accertamenti, hanno denunciato un giovane del posto incensurato che sarebbe stato trovato in possesso di 60 grammi di cocaina già suddivisi in dosi.

I militari avevano organizzato molteplici perquisizioni con l’ausilio delle squadriglie anticrimine di Arzana e Lanusei e con il supporto dei militari dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta.

La droga nascosta nelle doghe in legno della struttura del letto, suddivisa in 13 dosi confezionate in bustine di cellophane, era accompagnata da un bilancino di precisione. Praticamente era custodito tutto il kit dello spaccio, la vendita dello stupefacente, riferiscono i carabinieri, avrebbe potuto fruttare circa 10.000 euro.

Il giovane, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione del Magistrato di turno.