La Polizia di Stato ha arrestato Michele Camboni, 35enne e suo fratello Davide 29enne con la compagna Daniela Melis 30enne, tutti di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio inseriti in una più articolata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Iglesias coordinati dal dirigente Vincenza Ferrauto Zelica, sulla scorta di informazioni acquisite nel corso di pregresse indagini, hanno arrestato due fratelli Davide e Michele Camboni con la sua compagna Daniela Melis, perché era emerso che i tre erano da tempo dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, prevedendo che le persone presenti all’interno del locale tentassero di liberarsi delle sostanze illecite, si sono posizionati anche nella via adiacente nella quale si affacciano tre finestre dell’esercizio commerciale.

Quando tre operatori sono entrati dall’ingresso principale qualificandosi come appartenenti alla Polizia di Stato, Michele Camboni, che nel contempo era intento a preparare le pizze, prendeva un oggetto da una credenza posta accanto al banco da lavoro per poi dirigersi velocemente verso la cucina per lanciare l’oggetto attraverso una finestra.

Questa rapidissima azione non è però sfuggita ad un poliziotto, che dopo averlo seguito ha visto lanciare l’involucro dalla finestra che si affaccia nella via dove erano stati appostati gli operatori della Volante, i quali non hanno fatto altro che raccogliere un cofanetto rosso di cartone a forma di cuore.

All’interno sono stati trovati 16 involucri e 1 bustina contenenti sostanza in polvere risultata essere cocaina, del peso complessivo di grammi 7,7, cocaina. La perquisizione del locale ha portato al rinvenimento della somma di 1.485 euro occultati nella credenza, mentre custoditi altri 790 euro sono stati trovati nella borsa della Melis Daniela occultati all’interno di un assorbente igienico.

L’ingente somma non poteva essere ricondotta alla normale attività perché che l’incasso giornaliero registrato dalla cassa non superava i 40 euro. L’attività è proseguita con le perquisizioni domiciliari dove gli agenti hanno rinvenuto nell’abitazione di Camboni Michele e Melis Daniela altro denaro ben occultato all’interno della camera da letto pari a 3.140 euro.

Il denaro rinvenuto all’interno del locale e nell’abitazione per un totale di 5.415 euro è stato sequestrato in quanto provento di pregressa attività di spaccio. I due fratelli Camboni e la Melis Danilea sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito sono stati riaccompagnati presso le rispettive abitazione in attesa dell’udienza per direttissima prevista nella mattinata di oggi.