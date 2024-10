A Selargius, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, i militari della locale stazione, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Giancarlo Mascia, 46enne, disoccupato del posto, con precedenti di polizia.

I militari operanti, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del predetto 12 dosi di cocaina e 585 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.

L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall' A.G., informata dalla Stazione di Selargius che procede.

L'operazione rientra in una mirata attività antidroga della Stazione di Selargius, che ha già portato all'arresto di quattro persone nelle ultime settimane.