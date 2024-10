La notte scorsa, a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri della locale stazione, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio Federico Piccioni, classe 1989, operaio agricolo di Samassi, con alcuni precedenti di polizia. Il giovane, fermato dia militari per un normale controllo, veniva trovato con indosso quattro dosi di cocaina ed una di hashish, nonché un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di rinvenire 8 piantine di canapa indiana per un'altezza massima di 60 centimetri.

Il pusher, dopo le formalità di rito veniva condotto, in regime di arresti domiciliari, presso la propria abitazione da dove, nella mattinata odierna verrà condotto presso il Tribunale di Cagliari per l'udienza di convalida e la celebrazione del rito direttissimo.