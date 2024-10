Un vero e proprio colpo basso nell'ambiente dello spaccio di droga in città, ancora a San Michele, quartiere dove lo smercio di sostanze stupefacenti è abbastanza frequente.

In conferenza stampa questa mattina in Questura, il dirigente della Squadra Mobile, Marco Basile ha spiegato i dettagli di un brillante blitz che ha consentito di sequestrare nell'abitazione di un incensurato, poco meno di tre chili di cocaina e 3 di hashish, droga destinata (secondo gli investigatori), a diversi 'passaggi' intermedi fino ai pusher della zona.

In manette è finito Lucio Barrago, 48enne, residente in via Ardenne, a San Michele: l'uomo non si aspettava la perquisizione dei poliziotti, la droga era ben conservata all'interno di una intercapedine di una parete.

Si tratta di un'attività congiunta del personale dell'Antidroga e della sezione Falchi della Questura cagliaritana, che proprio nell'ultimo periodo stanno portando a termine numerose e specifiche operazioni volte al contrasto dello smercio di droga.