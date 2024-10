Portano amore, umorismo e gioia nel mondo dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria e oncologia del nosocomio San Francesco di Nuoro.

“Dona un sorriso” è il nome del gruppo nato due anni fa da un’idea di due sorelle di Siniscola, Francesca e Katia Satta, che attraverso la clownterapia riescono a strappare un sorriso ai piccoli che si trovano in un letto di un ospedale, lontano da casa, dai propri giochi e dagli affetti quotidiani dei loro cari.

“Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso convincendo il paziente che il dolore non ci sta”. Così afferma l'inventore della clownterapia, Patch Adams.

Attraverso queste parole possiamo comprendere maggiormente quando sia importante il lavoro di Francesca, Katia e altri sei volontari che saranno pronti in queste festività a regalare la magia del Natale anche tra le mura dell’ospedale.

Il gruppo, inoltre, in maniera gratuita, è disponibile a fare visita ai bambini affetti da gravi malattie presso le loro abitazioni.

Per chi volesse aiutare “Dona un sorriso” nel suo operato può farlo attraverso i punti raccolta (solo pensierini, no soldi) che si possono conoscere chiamando al numero 342-1819261.

“Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi 2 anni non hanno mancato di generosità. In particolare - dicono Francesca e Katia - i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, per il loro altruismo. Per conoscere meglio le nostre iniziative, potete iscrivervi su Facebook al gruppo “Dona un sorriso! Siniscola".