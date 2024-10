Questo pomeriggio, a conclusione di complesse indagini informatiche scaturite dalla querela del Presidente di un'associazione di volontariato, i militari della Stazione di Tertenia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei due persone originarie del Pakistan, residenti da anni a Napoli, per il reato di frode informatica.

In particolare, i due cittadini extracomunitari, mediante l'alterazione di sistema informatici, sono riusciti a clonare la carta prepagata intestata a una associazione di volontariato di Tertenia, utilizzata successivamente per l'acquisto di oggetti sulle varie piattaforme di vendita online per un valore complessivo di mille euro.

L'indagine, partita nel luglio scorso, è stata svolta con l'ausilio di sofisticati sistemi informatici e l'impiego di personale dotato spiccate capacità professionali e telematiche.