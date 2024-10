Le foto pubblicate da Walter Grisolia, sul gruppo pubblico “La Mia Cagliari”, (che su Facebook si occupa di denunciare le problematiche della città), mostrano una situazione decisamente migliore.

Spariscono in meno di 24 ore materassi, coperte dei clochard e gli operatori incaricati dal Comune di Cagliari hanno ripulito quel tratto antistante “Locanda Caddeo” e Gelateria Peter Pan” dallo sconcio di feci, urina e altre sporcizie.

Dall’Amministrazione Comunale è stato celere l'intervento per porre immediatamente rimedio ad una problematica evidente in quella zona con una situazione igienico-sanitaria davvero precaria: mentre per i senzatetto saranno gli uffici competenti ad occuparsi immediatamente di una sistemazione e di dare loro assistenza.