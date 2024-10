“La Sardegna, per le sue condizioni di insularità, dimensioni e collocazione geografica, risente e risentirà in maniera significativa degli effetti del cambiamento climatico, rendendo necessario dotarsi di strumenti e strutture adeguati ed efficaci”. Lo ha sottolineato nel corso di un incontro organizzato nell’ambito del “Progetto Creiamo PA” (Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della Pubblica amministrazione), l’Assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis.

“Nel 2019, la Regione ha adottato la propria 'Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici' (Sracc), riconosciuta come buona pratica su scala nazionale ed europea – ha aggiunto Lampis –. La nostra condizione di svantaggio può, comunque, rappresentare una grande opportunità per l’Isola, che potrebbe candidarsi come laboratorio per ricerca, sperimentazione e ideazione di processi amministrativi, indispensabili per tradurre i grandi obiettivi internazionali in un processo efficace di adattamento. Una grande opportunità per la Sardegna, su questi temi, è rappresentata anche dall’avere la titolarità del coordinamento nazionale della commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni”.