"Non vogliamo essere serviti da quello lì". Così, alcuni clienti di un bar di Cala Gonone, hanno reagito dopo aver visto che il cameriere del locale era di origine africana. Vittima del vergognoso episodio il 18enne senegalese Mamadou Niang, che vive e lavora a Cala Gonone, località turistica sulla costa di Dorgali.

La stessa vittima ha raccontato l'episodio ai microfoni di Videolina insieme al proprietario del bar che ha allontanato gli avventori, quattro ragazzi sardi.

"Una birra, per favore. Ma non vogliamo che a servircela sia quel cameriere", hanno detto i quattro. "Non volevo crederci", racconta al Tg dell'emittente sarda Dionigio Mereu Fronteddu, il titolare dell'attività.

"Alla fine, però, visto l'atteggiamento, li ho invitati ad accomodarsi fuori dal locale. Qui non facciamo distinzione per il colore della pelle, ma solo tra buoni e cattivi". "Razzismo? Ma no, è solo ignoranza. Sono persone che hanno un orizzonte limitato, non sono mai usciti dal paese", ha commentato sorridendo Mamadou Niang.