Si aggirava, come spesso faceva tra le corsie del bricolage e ferramenta, tra l’altro, conosciutissimo dal personale del centro commerciale come cliente abituale e insospettabile, ma ieri qualcosa è andato storto.

Le guardie giurate della Tiger, in servizio all’interno del Bricoman di Elmas, hanno notato l’uomo in atteggiamenti sospetti mettersi in tasca materiale idraulico, tra guarnizioni e rubinetteria.

Così, hanno deciso di fargli superare le casse e fermarlo per le dovute spiegazioni: l'uomo, un 45enne cagliaritano, non ha esitato ad ammettere le sue colpe e ha ammesso il furto, svuotando poi le tasche, mentre i cassieri e il direttore del punto vendita hanno provveduto a recuperare la merce, del valore totale di appena 50 euro. A quel punto però, sono stati avvisati i Carabinieri, che sono intervenuti identificando il soggetto e denunciandolo a piede libero per i reato di furto.