Dopo due rinvii, è arrivato l'atteso giorno per il click day per la presentazione delle domande per gli aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica della Sardegna per l'annualità 2022. Ma il sistema è entrato in tilt rendendo impossibile l'accesso per le imprese del settore che, da questa mattina, hanno provato ad entrate nel sistema informatico regionale dedicato all'avviso Destinazione Sardegna lavoro 2022.

Si tratta dei contributi, stanziati dall'assessorato del Lavoro, per sostenere le imprese e gli addetti della filiera turistica, sotto forma di sovvenzione, parametrata sulla retribuzione mensile lorda dei neo assunti giovani al di sotto dei 35 anni di età e disoccupati di lunga durata (di età superiore ai 35 anni), in particolare donne. Immediata la sospensione del click day e il rinvio di due giorni: dalle 10 del 28 giugno 2023 fino alle 23:59 del 12 luglio per il target under 35 e dalle 10 del 29 giugno fino alle 23:59 del 13 luglio per il target over 35.

"Ancora una volta gli operatori sono stati traditi da un sistema che non funziona - dice all'ANSA il presidente regionale di Federalberghi Paolo Manca - non funziona il click day come modo operativo di supportare le aziende ma soprattutto non hanno funzionato i sistemi informatici: nonostante i due rinvii ci siamo trovati alle 10 con l'impossibilità di accedere ai sistemi di Sardegna lavoro. Le imprese - incalza - hanno bisogno di certezze e di aiuto nel sostegno all'occupazione: al 26 giugno rischiamo di avere già superato il tempo massimo".