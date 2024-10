Il procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Domenico Fiordalisi, ha chiuso ieri, a un anno dal dramma, cinque delle sette inchieste aperte all'indomani del passaggio del ciclone Cleopatra in Sardegna.

Le inchieste mirano a far luce sull'accaduto individuando le responsabilità di chi non ha fatto il possibile per evitare il disastro, i danni e la perdita di 13 vite umane nella sola Gallura.

Tra gli indagati anche il sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, e quello di Arzachena Alberto Ragnedda.

Le accuse mosse dalla procura di Tempio sono le più svariate, dall'omissione di soccorso al mancato allarme, dall'omicidio colposo alla mancata manutenzione di strade e canali.