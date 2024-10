Idolo di tantissimi giovani (e non solo), la presenza dell’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio non è passata di certo inosservata a Monti, comune al centro della Gallura.

Il calciatore era presente al centro sportivo per assistere alla partita Juventus – Malmoe (terminata 4-2) del Torneo mondiale "Manlio Selis", il più importante in Italia della categoria Esordienti (under 13), tra i primi tre in Europa, intitolato alla memoria di Manlio Selis, apprezzato uomo di sport, calciatore prima, allenatore poi, amico di tantissimi personaggi del calcio nazionale. La prima edizione si è disputò a Luras nel 1997.

Tanti i selfie e tanta l’emozione dei piccoli aspiranti calciatori nel vedere l’ex centrocampista bianconero.

Sui social, lo stesso Marchisio ha pubblicato alcune storie (vedi in basso). Una in particolare ha reso fiero il sindaco Emanuele Mutzu: “Il nostro centro è piaciuto anche a Marchisio”.