E' scomparso da alcuni giorni Claudio Dedola, 27 anni, originario di Bolotana e residente a Terralba. Il giovane lavora come dipendente dell'azienda di infissi "DEG Onali", ed è scomparso da Terralba lunedì 13 luglio.

E' stato visto l'ultima volta nella serata di lunedì a Terralba, a bordo della sua moto, uno scooter nero e celeste targato X89568 (foto sotto). Chiunque avesse sue notizie può segnalarlo ai numeri 349 0953247, 348 3966783 o ai Carabinieri della locale Stazione di via Marceddì.

La famiglia lancia un appello ai volontari per organizzare le ricerche su tutto il territorio del paese e centri limitrofi. Il centro di coordinamento è in piazza Libertà a Terralba. Per i volontari di Bolotana che volessero partecipare alle ricerche, l'appuntamento è per domani mattina, sabato 18 luglio, alle ore 8 davanti al capannone di Dedola Serramenti nella zona artigianale-industriale di Bolotana.