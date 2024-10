“A proposito della polemica sulla via crucis di un disabile, che già al mare non intendeva andare per non essere un peso per nessuno e chi dichiara “Consideriamo Plagemesu una cornice così accogliente e affidabile per le attività ricreative dedicate ai disabili”... “L'edizione 2020 di Canoa e Autismo si svolgerà proprio a Plagemesu”.

Lo si legge in una nota di Claudia Zuncheddu (Sardigna Libera e Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica) che aggiunge: “ Il dato reale su cui riflettere è un ragazzo disabile in difficoltà, che dopo mille peripezie è stato adagiato su un telo trasformato in barella di emergenza e la buona volontà di un esperto di soccorsi, per caso nei paraggi, che si è prodigato per aiutarlo”.

“Il fatto reale – rimarca Zuncheddu – è il grave disagio di quel giovane che in quella spiaggia, palesemente non a misura di disabile, ha vissuto ancor più la frustrazione della sua dipendenza e l’impossibilità di godere della spiaggia e del mare in sicurezza. Questi avvenimenti sono anche il banco di prova per amministrazioni comunali e associazioni di volontariato per testare la propria efficienza nell’affrontare i temi della disabilità”.

“La disabilità – questa la sua denuncia – cozza spesso con la burocrazia e con le rigide ordinanze ora di questo ora di quello. A Plagemesu ci sono i quad ma i protocolli d’uso sono rigidi e il 118 non è autorizzato ad usarli per accompagnare disabili. Così pure la sedia-job non può essere utilizzata per accompagnare i disabili dal parcheggio alla spiaggia perché destinata ad altri usi. Tutto ciò in un contesto dove il cantiere non concluso negli anni, ancora oggi definito “lavori in corso” è abbandonato al degrado”.

“La bella spiaggia di Gonnesa e “in particolare Plagemesu, che si sarebbe distinta negli ultimi dieci anni per organizzarsi a favore della vita debole, così come qualcuno dichiara, forse vive un grande equivoco – sottolinea Zuncheddu -. Come purtroppo accade rischia di divenire un teatro per ostentare la disabilità più che per creare servizi e benessere al disabile”.

“Il problema culturale da affrontare – a suo modo di vedere – riguarda quel solco che divide la nostra società fra abili irresponsabili e disabili sin troppo consapevoli. È su questa disparità che si continua a costruire muri di discriminazione e di ignoranza”.

“Intanto il 10 agosto a Plagemesu ancora una volta è fissato l'appuntamento “Al mare con il cuore”, una giornata in spiaggia dedicata alle diverse disabilità”. Chissà se Ivan Melis, per tutti Luca, il giovane notoriamente affetto da sclerosi multipla e sempre in prima linea nelle lotte per la difesa del diritto alla Salute, troverà – conclude Zuncheddu – una ragione per partecipare con altri disabili all’evento”.