«In una situazione di grave crisi economica come quella che stiamo vivendo oggi, non possiamo permettere che chi è senza lavoro rimanga escluso dal diritto all’esenzione del ticket». Lo ha affermato la consigliera regionale di SardignaLibera, Claudia Zuncheddu, prima firmataria della mozione presentata questa mattina in Consiglio regionale per garantire l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario ai cittadini sardi inoccupati.

«La legge – spiega Zuncheddu – distingue infatti fra i disoccupati, ovvero coloro che rimangono senza lavoro a seguito di una prima occupazione, e gli inoccupati, che invece non hanno mai lavorato, ma che in entrambi i casi sono alla ricerca di un nuovo lavoro. Questi ultimi vengono irragionevolmente esclusi dal diritto all’esenzione del ticket. Non si possono accettare discriminazioni: la nostra mozione serve per garantire parità di trattamento fra le due categorie, e la Regione possiede tutti gli strumenti legislativi per garantire l’estensione del diritto».

«Con l’aggravarsi della crisi – conclude Zuncheddu – molti sardi stanno rinunciando alle cure per via degli elevati costi sanitari. Come medico ritengo sia l’effetto più lacerante della recessione, che costringe le famiglie a fare i conti con la mancanza del lavoro e con i costi della sanità pubblica. A farne le spese sono sempre le categorie più deboli. Non possiamo permettere che qualcuno rimanga indietro».