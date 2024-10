“Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia VITA. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un BRUTTO RICORDO”.

Così su Instagram Claudia Lai, la moglie del giocatore del Cagliari Radja Nainggolan, ritorna a parlare della sua malattia, il cancro. Un post ricco di speranza, che guarda a un futuro con desiderio di serenità.

A luglio Claudia aveva annunciato la malattia con queste parole: "Da un mese realizzo di vivere dentro ad un incubo, ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così. Le giornate sono volate, e con loro la mia allegria. Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita, la chemioterapia. Ma dopo le lacrime è ora di combattere questa brutta bestia, grazie a famiglia e amici che mi danno forza e positività".

Il 10 agosto Claudia, sempre sui social, aveva aggiornato i fan con un altro post accompagnato da un video: “Di solito la frase più frequente è "Niente paura, i capelli poi ricrescono!" molto spesso si pensa di dare sollievo, senza pensare all'impatto traumatico che esso comporta... oggi, dopo 10 giorni dalla loro iniziale caduta, ho deciso di dare un taglio affidandomi ad una grande amica che mi ha consigliata, per evitare di fare di testa mia fa male, fa tanto male…ma noi donne siamo più forti di tutto”.